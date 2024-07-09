Експорт російської нафти рекордно знизився за тиждень — Bloomberg

Експорт сирої нафти з росії за тиждень рекордно знизився з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Про це повідомляє Bloomberg.

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Потоки морської нафти в росії за минулий тиждень, до 7 липня, впали приблизно на 990 тис. барелів за день — до 2,67 млн барелів. Ще тиждень раніше росія експортувала морем 3,66 млн барелів.

Таким чином поставки російської сирої нафти скоротилися за тиждень найбільше з початку вторгнення рф в Україну, заявляють аналітики.

Нині поки не до кінця зрозуміло, чим саме було спричинене таке падіння поставок.

Однак, дотримання росією цільового показника видобутку нафти в межах домовленості ОПЕК+ може призводити до скорочення доступної для експорту нафти.

Також до скорочення поставок може призвести відновлення роботи нафтопереробних заводів. Дані за перші кілька днів липня вказують на максимальну обробку з грудня, а також завершення сезонного технічного обслуговування та завершення ремонту після українських атак дронами.

Загалом за тиждень, до 7 липня, 25 танкерів завантажили 18,7 млн барелів російської сирої нафти, що є різким падінням із 25,66 млн барелів тижнем раніше.

Валова вартість поставок сирої нафти з росії також знизилася за сім днів, до 7 липня, але це падіння було пом’якшене зростанням цін на нафту четвертий тиждень поспіль.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міжнародне енергетичне агентство знизило оцінку зростання попиту на нафту у світі.