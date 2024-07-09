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9 липня 2024, 19:45

Експорт російської нафти рекордно знизився за тиждень — Bloomberg

Експорт сирої нафти з росії за тиждень рекордно знизився з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Експорт сирої нафти з росії за тиждень рекордно знизився з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Потоки морської нафти в росії за минулий тиждень, до 7 липня, впали приблизно на 990 тис. барелів за день — до 2,67 млн барелів. Ще тиждень раніше росія експортувала морем 3,66 млн барелів.

Таким чином поставки російської сирої нафти скоротилися за тиждень найбільше з початку вторгнення рф в Україну, заявляють аналітики.

Нині поки не до кінця зрозуміло, чим саме було спричинене таке падіння поставок.

Однак, дотримання росією цільового показника видобутку нафти в межах домовленості ОПЕК+ може призводити до скорочення доступної для експорту нафти.

Також до скорочення поставок може призвести відновлення роботи нафтопереробних заводів. Дані за перші кілька днів липня вказують на максимальну обробку з грудня, а також завершення сезонного технічного обслуговування та завершення ремонту після українських атак дронами.

Загалом за тиждень, до 7 липня, 25 танкерів завантажили 18,7 млн барелів російської сирої нафти, що є різким падінням із 25,66 млн барелів тижнем раніше.

Валова вартість поставок сирої нафти з росії також знизилася за сім днів, до 7 липня, але це падіння було пом’якшене зростанням цін на нафту четвертий тиждень поспіль.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міжнародне енергетичне агентство знизило оцінку зростання попиту на нафту у світі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kidav
Kidav
9 липня 2024, 20:57
#
Посил схован у цій строчкі: «поки не до кінця зрозуміло, чим саме було спричинене таке падіння поставок.»
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
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