Власники ВВП-варантів почали об'єднуються напередодні перемовин про реструктуризацію

Деякі власники ВВП-варантів України почали ідентифікувати один одного з метою створення групи для представлення своїх інтересів у реструктуризації суверенного боргу. Про це повідомляє REDD з посиланням на джерела, передає ЕП. Серед власників варантів є як інвестиційні фонди, так і хедж-фонди.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Активність власників варантів виникла після того, як Україна повідомила на інвесторському дзвінку 1 липня, що планує реструктурувати як свої суверенні єврооблігації, так і ВВП-варанти, і завершити цей процес до 1 вересня.

Це було найбільш значущою новиною для інвесторів під час дзвінка, оскільки вони очікували розгляду питання варантів не раніше 2025 року. Фінансовий радник України Rothschild заявив під час дзвінка, що дворівнева реструктуризація буде «неоптимальною» для України.

Українські посадовці також повідомили інвесторам, що переговори з власниками тривають і є хороші шанси досягти угоди.

Реструктуризація

Однак перше і друге джерела вважають, що досягнення всебічної угоди про реструктуризацію до встановленого терміну буде складним завданням, враховуючи існуючі розбіжності та складності.

Для інвесторів, які мають крос-володіння як суверенними єврооблігаціями, так і варантами, всебічна реструктуризація має сенс, оскільки вивільнені грошові потоки через потенційний обмін облігацій на варанти можна використовувати для власників єврооблігацій.

Однак переваги для тих, хто володіє тільки варантами і має значні заплановані виплати з 2025 року, менш очевидні.

Пропозиція уряду

У рамках своєї останньої пропозиції щодо реструктуризації уряд України запропонував вилучити один із ключових правових пунктів, що захищають ВВП-варанти у документації щодо суверенних єврооблігацій.

Уряд запропонував, щоб нові облігації які будуть випущені в результаті реструктуризації не мали «подій дефолту, пов'язаних з варантами», згідно з попереднім урядовим прес-релізом. Деякі чинні українські облігації містять крос-дефолтні положення, що стосуються ВВП-варантів країни.

Два аргументи, наведені українськими радниками під час дзвінка 1 липня проти чергової паузи, були наступними: програма МВФ вимагає завершення реструктуризації, щоб забезпечити стійкість боргу України, і це буде корисно для відновлення, стимулюючи приватний капітал, як зазначили інвестори.