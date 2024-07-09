В Україні 9 липня дві черги відключень застосовуватимуться до 16:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Укренерго на сьогодні скоригувало обмеження електроенергії
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«Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00. Обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись», — йдеться у повідомленні.
Раніше очікувалося, що дві черги графіків відключень діятимуть до 14:00. Далі - з посиленням спеки — 3−4 черги.
Черги
Споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.
Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно визначає Диспетчерський центр Укренерго для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати, визначають обленерго.
За даними Укренерго, умовно, одна черга графіків — 4 години відключень за добу, дві черги — 8 годин відключень за добу, три черги — 12 годин відключень за добу, чотири черги — більше ніж 12 годин відключень за добу.
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«У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації в енергетиці. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими», — зазначив голова Кабміну.
Також він додав, що уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості:
кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн на 10 років — для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.
пільгові кредити для малого й середнього бізнесу — до 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5−7-9% річних для встановлення газової електрогенерації;
кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн — за рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси, а потім держава компенсує їм 70% витрат на проєкт;
кредити для великого бізнесу на 5−7 років під 14−16% річних, під заставу обладнання.
Шмигаль додав, що вказані механізми мають запрацювати на повну силу не пізніше 25 липня.