Укренерго на сьогодні скоригувало обмеження електроенергії

В Україні 9 липня дві черги відключень застосовуватимуться до 16:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00. Обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись», — йдеться у повідомленні.

Раніше очікувалося, що дві черги графіків відключень діятимуть до 14:00. Далі - з посиленням спеки — 3−4 черги.

Черги

Споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно визначає Диспетчерський центр Укренерго для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати, визначають обленерго.

За даними Укренерго, умовно, одна черга графіків — 4 години відключень за добу, дві черги — 8 годин відключень за добу, три черги — 12 годин відключень за добу, чотири черги — більше ніж 12 годин відключень за добу.