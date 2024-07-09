З 1 по 8 липня середня вартість скрапленого газу зросла на 18 копійок — до 26,78 грн за літр. Про це пише enkorr із посиланням на моніторинг Консалтингової групи «А-95».
В Україні зросла середня ціна на автогаз
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Як зросли ціни
Основні зміни відбулися в мережах середнього цінового діапазону, де ціни на газ збільшилися на 10−80 копійок.
Найбільше, в середньому на 80 копійок, здорожчало пальне в державній мережі «Укрнафта», найменше — 10 копійок — Marshal, де вартість ресурсу зросла тільки в Київській і Харківській областях.
Зросли ціни на газ й у дискаунтерів — «Авантаж 7» і «БРСМ-Нафта» — на 20 та 29 копійок відповідно. На АЗК останнього вартість по мережі змінилася нерівномірно: найбільше здорожчало в Одеській області (+1 грн), найменше — у Херсонській (+10 копійок), у Полтавській і Сумській — залишилися без змін.
Преміум мережі поки що не переглядали ціни на стелі, тому відрив між їхньою вартістю і дискаунтерами станом на 8 липня скоротився на 25 копійок — до 2,79 грн/л.
В яких областях відбулись суттєві зміни
Загалом по країні найсуттєвіші зміни відбулися у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській і Київській областях, де газ здорожчав у середньому на 26 копійок. А ось оператори Сумської області й частково Полтавської тримали ціни без змін.
Коментарі - 5
Підвищення акцизів на пальне, яке ініціює влада, призведе до здорожчання усіх товарів та послуг, і вимиє останні гроші з економіки та кишень громадян. Про це заявив голова руху «SaveФОП» Сергій Доротич, коментуючи прийнятий ВР у першому читанні законопроєкт, який передбачає подорожчання бензину та дизелю до 2028 року.
«Підвищення акцизу на пальне — це вбивче рішення. Вже сьогодні ми маємо пальне у роздріб дорожче, ніж, наприклад, у сусідніх Румунії і Болгарії. Це при нашому рівні економіки — просто цвях у домовину підприємства і вимивання останніх копійок з гаманців українців», — заявив Доротич.
Він нагадав, що Україна вже має величезну проблему із транспортними перевезеннями, адже через мобілізацію та міграцію у нас катастрофічно не вистачає водіїв.
«Через це тарифи на перевезення вантажів зростають в арифметичній прогресії. До цього зараз добавляється вартість палива. Також треба не забувати, як нам влада в особі пана Гетманцева розказувала, що при поверненні ПДВ зростання цін на паливо не буде, а відбулося діаметрально протилежне. Так буде і зі збільшенням акцизів», — переконаний Доротич.
«Це просто здорожчання в кінцевому випадку роздрібної ціни на товари і послуги. А в сьогоднішніх українських реаліях — це просто добити конаючу економіку і добити українців, які вже зневірені й знекровлені. Нічого гарного з цього не буде», — резюмував Доротич.
Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензина та дизеля для споживачів — як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне — на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабки це підвищення стане вже третім.
Це і є основна задача нинішніх, якщо хтось ще не зрозумів.
В Україні ж, навпаки, роблять (влада) все, щоб підвищити ціну на пальне.