В Україні зросла середня ціна на автогаз

З 1 по 8 липня середня вартість скрапленого газу зросла на 18 копійок — до 26,78 грн за літр. Про це пише enkorr із посиланням на моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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Як зросли ціни

Основні зміни відбулися в мережах середнього цінового діапазону, де ціни на газ збільшилися на 10−80 копійок.

Найбільше, в середньому на 80 копійок, здорожчало пальне в державній мережі «Укрнафта», найменше — 10 копійок — Marshal, де вартість ресурсу зросла тільки в Київській і Харківській областях.

Зросли ціни на газ й у дискаунтерів — «Авантаж 7» і «БРСМ-Нафта» — на 20 та 29 копійок відповідно. На АЗК останнього вартість по мережі змінилася нерівномірно: найбільше здорожчало в Одеській області (+1 грн), найменше — у Херсонській (+10 копійок), у Полтавській і Сумській — залишилися без змін.

Преміум мережі поки що не переглядали ціни на стелі, тому відрив між їхньою вартістю і дискаунтерами станом на 8 липня скоротився на 25 копійок — до 2,79 грн/л.

В яких областях відбулись суттєві зміни

Загалом по країні найсуттєвіші зміни відбулися у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській і Київській областях, де газ здорожчав у середньому на 26 копійок. А ось оператори Сумської області й частково Полтавської тримали ціни без змін.