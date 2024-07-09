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9 липня 2024, 13:15

Пенсійний фонд отримав нові повноваження щодо виплат

Пенсійний фонд України з 1 липня 2024 року отримав повноваження призначати та здійснювати виплати деяким категоріям осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Пенсійний фонд України з 1 липня 2024 року отримав повноваження призначати та здійснювати виплати деяким категоріям осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах.
Фото:depositphotos

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Що відомо

З 1 липня Пенсійний фонд буде виплачувати:

  • одноразову грошову винагороду особам, яким надано звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку;
  • довічні державні стипендії учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939−1945 років, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до указів президента;
  • довічні державні стипендії громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту в роки Другої світової війни, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до указу президента;
  • одноразову грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях.

До 1 липня ці виплати здійснювали органи соціального захисту населення.

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Щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян з-поміж осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, або членам їхніх сімей ПФУ здійснює з 1 січня 2023 року.

Крім того, органи Пенсійного фонду України забезпечують призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії російської редерації проти України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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