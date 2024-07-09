Пенсійне страхування: З початку року українці добровільно доплатили 20 мільйонів (інфографіка)

За перше півріччя 2024 року в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 20,4 млн грн добровільних внесків. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

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Добровільні платежі

Від початку 2024 року станом на 1 липня в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 9 291 добровільний платіж на загальну суму 20,4 млн грн.

Більшість платежів (58%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску, який з 1 квітня становить 1 760 грн.

Більшість добровільних внесків — 7 768 — були зроблені для набуття власного страхового стажу, ще 1 523 платники переказали кошти на користь інших осіб.

Нагадаємо, до кінця 2023 року з часу запровадження нового сервісу добровільної участі в пенсійному страхуванні (30 березня 2023 року) надійшло 14,4 млн грн добровільних внесків.