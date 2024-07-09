Російські бізнесмени отримали рекордні дивіденди на підйомі воєнної економіки

Російські магнати отримали мільярди доларів дивідендів, оскільки їхні компанії відновили або збільшили виплати на тлі пом'якшення економічної невизначеності через війну рф проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

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Принаймні 12 бізнесменів заробили понад 1 трлн рублів ($11,3 млрд) у 2023 році та в першому кварталі 2023 року. Багато з них мають тісні зв’язки з диктатором володимиром путіним, а деякі з них потрапили під санкції через війну, яка триває вже третій рік.

Хто заробив найбільше

Очолив список Вагіт Алекперов, ключовий акціонер і колишній президент нафтового гіганта ПАТ «Лукойл» з приблизно 186 млрд рублів ($2,11 млрд) дивідендів. Він перебуває під санкціями Великої Британії та Австралії, але досі уникав санкцій США та ЄС.

Далі йдуть мільярдери Олексій Мордашов з ПАТ «Северсталь» і Володимир Лісін з ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» із 148 млрд рублів ($1,68 млрд) і 121 млрд рублів ($1,37 млрд) відповідно дивідендного доходу. Мордашов перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС. Лісін не перебуває під серйозними обмеженнями.

У список також входять соратник путіна-мільярдер Геннадій Тимченко і Тетяна Литвиненко, яка отримала частку в ПАТ «ФосАгро» до того, як її чоловік Володимир Литвиненко потрапив під санкції США у 2023 році.

Литвиненко є ректором Санкт-Петербурзького гірничого університету, де путін отримав докторський ступінь у 1997 році. Литвиненко також був керівником кампанії президента в місті під час трьох виборів.

Санкції

США та їхні союзники запровадили санкції проти росії у відповідь на вторгнення в лютому 2022 року, що змусило багато компаній призупинити виплату дивідендів через невизначеність щодо потенційного економічного краху.

Відновлення економіки рф

Ці побоювання не виправдалися, оскільки російська економіка поступово адаптувалася до нових умов, а експортери знайшли альтернативні ринки.

Після спаду на рік після початку великої війни економіка росії відновилася, оскільки уряд вклав величезні кошти у розширення оборонної промисловості, захист місцевого бізнесу від наслідків санкцій та надав соціальну підтримку сім'ям.

У першому кварталі 2024 року валовий внутрішній продукт рф зріс на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Багато експортерів сировинних товарів відновили виплату дивідендів після реорганізації свого бізнесу та перенаправлення продажів на ринки Китаю, Індії та інших країн Глобального Півдня, які не запровадили санкції через війну рф проти України.

Багато державних корпорацій, таких як ПАТ «Газпром нафто» та найбільший російський банк ПАТ «Сбербанк», ніколи не припиняли виплачувати дивіденди, оскільки вони отримали рекордні прибутки під час війни. Акціонери Сбербанку минулого місяця затвердили рекордні 752 млрд рублів ($8,54 млрд) дивідендів за 2023 рік.

Можливі проблеми

Проте економіка росії може зіткнутися зі значними проблемами в другій половині року та у 2025 році, що може спонукати уряд підвищити податки, за словами Кріса Віфера, виконавчого директора Macro-Advisory Ltd.

Для багатьох власників бізнесу, «краще взяти гроші зараз, ніж ризикувати втратити їх через податки наступного року», — сказав він.

За словами Віфера, російські компанії стикаються зі зростаючими труднощами з платежами, що може призвести до дефіциту промислових компонентів і споживчих товарів.

Це сталося після того, як США посилили погрози ввести додаткові санкції проти банків у країнах, які росія вважає «дружніми». Санкції США проти Московської біржі минулого місяця змусили її припинити торгівлю доларами та євро.

Мінфін рф минулого місяця підвищив оцінку дефіциту бюджету на 2024 рік до 2,12 трлн рублів, або 1,1% ВВП, з 1,595 трлн рублів. Оскільки інфляція перевищує цільові 4% більш ніж вдвічі, Банк росії може підвищити ключову процентну ставку на 200 базисних пунктів пізніше цього місяця з нинішніх 16%.

Ще одна проблема, з якою стикаються російські магнати, полягає в тому, куди інвестувати свої дивіденди після того, як санкції змусили багатьох повернутися до внутрішнього ринку.

У травні приватні інвестори вклали на Московській біржі 116,3 млрд рублів ($1,32 млрд), що є місячним рекордом з 2024 року.

Згідно з даними центрального банку рф, інвестиції в російську промисловість у першому кварталі 2024 року зросли на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року до рекордних 6 трлн рублів ($68,18 млрд). Проте внутрішні можливості обмежені.