Українці стали менше купувати нових авто

У червні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Утім, мешканці цих областей минулого місяця придбали менше автівок, ніж у червні роком раніше. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

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Продаж нових авто

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 63% червневих продажів нових легковиків.

Зокрема, за місяць кияни придбали — 1881 авто (на 7% менше, ніж торік), мешканці Київщині купили 466 автівок (-8%). На Дніпропетровщині зареєстрували 377 авто (-15%), на Львівщині — 279 (-6%), а на Одещині — 261 (-13%).

Найпопулярнішою моделлю червня на столичному ринку нових авто був Renault Duster, тоді як на Київщині, Дніпропетровщині, Львівщині та Одещині лідерська позиція належала іншому кросоверу — Toyota RAV-4.