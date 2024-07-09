Курс валют на 9 липня: долар та євро подорожчали

У вівторок на готівковому ринку курс долара додав 2 копійки у купівлі та 8 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,52−41,03 грн. Євро купують за 43,80 грн, а продають за 44,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,95−41,05, євро — 44,40−44,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,72−40,74 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,09−44,10 грн/євро.

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