У літака Boeing знову сталася поломка

У Boeing 757 під час зльоту з аеропорту Лос-Анджелеса відвалилося колесо від основної стійки шасі, про це 8 червня повідомляє ABC.

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На борту було 188 осіб. Посадка у Денвері пройшла без проблем.

Проте негативні настрої навколо корпорації через такі випадки зростатимуть навіть після того, як компанія пішла на угоду з Мін'юстом і визнала провину в шахрайстві.

Нагадаємо, що того ж дня стало відомо, що Boeing пішла на угоду зі слідством і визнала свою провину у смертельних катастрофах літака 737 MAX, які забрали життя 346 людей у 2018—2019 роках.