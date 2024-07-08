Boeing визнала провину в смертельних авіакатастрофах літака 737 MAX

Компанія Boeing визнала себе винною в шахрайстві та сплатить штраф у розмірі $243,6 млн у зв'язку з двома авіакатастрофами літака 737 MAX, які забрали життя 346 людей у 2018−2019 роках. Про це повідомляє агентство Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Угода

Мирова угода викликала різку критику з боку родин жертв, які вимагали, щоб Boeing постав перед судом і поніс більш суворі фінансові наслідки.

Акції компанії впали на майже на 20% за останні 6 місяців.

Намагання Міністерства юстиції висунути звинувачення проти Boeing поглибило кризу, що охопила компанію після того, як окремий січневий вибух у польоті виявив постійні проблеми з безпекою та якістю на авіабудівному підприємстві.

Визнання вини потенційно загрожує здатності компанії отримати прибуткові державні контракти, зокрема, з такими організаціями, як Міноборони США та НАСА, хоча компанія і могла б домогтися винятків з правил.

Представник Boeing підтвердив, що компанія «досягла принципової домовленості про умови врегулювання з Міністерством юстиції».

Компанія буде посилювати безпеку літаків

В рамках угоди авіабудівник погодився витратити щонайменше 455 мільйонів доларів протягом наступних трьох років на посилення програм безпеки та дотримання вимог законодавства. Рада директорів Boeing повинна буде зустрітися з родичами загиблих в авіакатастрофах MAX, йдеться в повідомленні.

Угода також передбачає призначення незалежного спостерігача, який повинен буде публічно подавати щорічні звіти про прогрес, для нагляду за дотриманням фірмою вимог законодавства. Boeing перебуватиме на випробувальному терміні протягом трирічного терміну роботи спостерігача.