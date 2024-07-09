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9 липня 2024, 9:13

Масована атака росії 8 липня коштувала від $200 до $250 мільйонів — Forbes

Точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, вартість збитих ракет Forbes оцінює у межах від $160 до $200 млн.

Точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, вартість збитих ракет Forbes оцінює у межах від $160 до $200 млн.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоВ повідомленні йдеться, що росія 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів, за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

В повідомленні йдеться, що росія 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів, за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ. З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим вартість атаки країни-терориста можна оцінити від $200 млн до $250 млн.

Серед запущених ракет: одна аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал»; чотири балістичні ракети «Іскандер-М»; одна крилата ракета 3М22 «Циркон»; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет «Калібр»; дві крилаті ракети Х-22; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Читайте: Масована ракетна атака: У Києві пошкоджено будинки та дитячу лікарню Охматдит, в Кривому Розі — адмінбудівлю підприємства

Повідомляється, що протиповітряній обороні вдалося знищити 30 ракет: одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»; три балістичні ракети «Іскандер-М»; 11 крилатих ракет Х-101; 12 крилатих ракет «Калібр»; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Зазначається, що вартість збитих ракет оцінюється у межах від $160 млн до $200 млн дол.

Масований удар по Україні

8 липня росія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, Київській області, Дніпрі, Кривому Розі.

Внаслідок ракетного удару росіян у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», там є постраждалі.

У Києві внаслідок російської атаки повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК.

Джерело: Мінфін
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