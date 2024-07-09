Укренерго: 9 липня світло вимикатимуть за графіками увесь день

В Україні, 9 липня, графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

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Графіки відключень

«З 05:00 до 14:00 — обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 — чотири черги графіків відключень, в інші години — три черги», — йдеться у повідомленні.

День без відключень скасовано

Як писав «Мінфін», з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.

Напередодні в Укренерго повідомляли, що в Україні з 9 по 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. При цьому в інші дні відключення будуть відбуватися згідно з графіками обленерго.

Як пояснили в компанії, день без відключень дозволить визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібна електроенергія для життєдіяльності.