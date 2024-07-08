Енергетики скасували «день без відключень» для областей України. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
8 липня 2024, 19:24
«День без відключень» скасовано — Укренерго
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Раніше планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів задля вимірювання фактичного рівня споживання областей. Це було потрібно, щоб скорегувати розподіл електроенергії й краще підготуватися до опалювального сезону.
Причина скасування, — значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.
Джерело: Мінфін
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