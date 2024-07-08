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8 липня 2024, 18:10

Київ потрапив до рейтингу найдешевших міст у світі

Вартість життя у найбільших містах України за рік знизилася. У світовому рейтингу місць з найвищою вартістю проживання Київ посів 199 місце, Одеса — 202, Львів — 204 з 218 можливих. Про це пише Обозреватель з посиланням на Numbeo.

Вартість життя у найбільших містах України за рік знизилася.
Фото:depositphotos

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Як розраховувалася вартість

Вартість життя у конкретному місті розраховується з розрахунку середніх витрат на сім'ю з чотирьох осіб, враховуючи вартість основних споживчих товарів та послуг:

  • ціна споживчих товарів;
  • ціни на оренду квартир;
  • вартість харчових продуктів;
  • ціни у ресторанах;
  • вартості життя плюс орендна плата;
  • місцева купівельна спроможність (середня зарплатня).

За базовий показник у 100% береться рівень вартості життя у Нью-Йорку. У першому півріччі 2024 року рейтинг очолили міста Швейцарії та США:

  • Женева, Швейцарія — 101,7;
  • Цюріх, Швейцарія — 104,0;
  • Нью-Йорк США — 100.
  • Сан-Франциско, США — 90,5;
  • Бостон, США — 85,8;

До поточного рейтингу потрапили 218 міст. До нього потрапили три українських міста:

  • Київ — 199 (28,6%);
  • Одеса — 202 (27,2%);
  • Львів — 204 (25,8%).

Вартість життя знизилася у всіх трьох містах.

У 2024 році проживання у Києві, Одесі та Львові становило 32,3%, 29,5% та 28,4% від нью-йоркських цін. Зокрема у Києві ціни на споживчі товари на 72% нижчі проти Нью-Йорку, оренда житла — на 89%, харчові продукти — на 73%, ціни в ресторанах — на 76%, середня зарплата — на 57%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Abramon
Abramon
8 липня 2024, 18:41
#
Далі будуть нові рекорди дешевого життя. Війна підкорегує і Київ, і Львів, і Одесу.
«середня зарплата — на 57%» — цікаво, як рахували. Середня з/п в New York, явно вища порівнюючи з київською офіційною середньою з/п.
https://international.business/us/srednyaya-zarplata-v-ssha/#close
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0
Lamo
Lamo
8 липня 2024, 18:42
#
Київ настільки дешевим був тільки у 2016 році.
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