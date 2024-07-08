Аналітики компанії CoinShares представили щотижневий звіт про рух коштів у криптофондах. Згідно з документом, приплив капіталу в період з 1 по 5 липня 2024 року становив $441 млн, пише incrypted.
Приплив капіталу в криптофонди склав $441 млн
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Що відомо
За даними експертів, обвал біткоїна нижче $54 000 розглядався інвесторами як можливість для покупок. Тому навіть з урахуванням тиску продажів з боку уряду Німеччини і новинного фону навколо біржі Mt. Gox фонди залучили значний обсяг коштів.
Примітно, у продуктах на базі біткоїна зафіксували приплив капіталу в розмірі $398 млн. Уперше за тривалий час він склав 90% від загального припливу, оскільки інвестори проявили інтерес до низки альткоїнів.
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Наприклад, фонди на базі Ethereum залучили $10,2 млн за тиждень, а Solana — $16,3 млн.
Обсяги біржових продуктів (ETP) залишалися відносно низькими на рівні $7,9 млрд. Ця цифра відображає типову сезонну тенденцію зниження обсягів у літні місяці, зазначили в CoinShares.
На регіональному рівні приплив капіталу здебільшого припав на США — приплив у криптофонди цієї країни становив $384 млн. Згідно зі звітом, також кон’юнктурні купівлі спостерігалися в багатьох країнах світу, зокрема в Гонконзі, Швейцарії та Канаді.
У цих країнах зафіксували приплив капіталу на $32 млн, $24 млн і $12 млн відповідно, йдеться в документі. Винятком стала Німеччина — відтоки коштів у цій державі сягнули $23 млн.
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