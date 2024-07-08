Приплив капіталу в криптофонди склав $441 млн

Аналітики компанії CoinShares представили щотижневий звіт про рух коштів у криптофондах. Згідно з документом, приплив капіталу в період з 1 по 5 липня 2024 року становив $441 млн, пише incrypted.

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Що відомо

За даними експертів, обвал біткоїна нижче $54 000 розглядався інвесторами як можливість для покупок. Тому навіть з урахуванням тиску продажів з боку уряду Німеччини і новинного фону навколо біржі Mt. Gox фонди залучили значний обсяг коштів.

Примітно, у продуктах на базі біткоїна зафіксували приплив капіталу в розмірі $398 млн. Уперше за тривалий час він склав 90% від загального припливу, оскільки інвестори проявили інтерес до низки альткоїнів.

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