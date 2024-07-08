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8 липня 2024, 16:57

У Британії закликають захистити Україну від кредиторів

Британська неурядова організація Debt Justice закликає новий уряд країни захистити Україну від можливих судових позовів кредиторів, якщо країні не вдасться досягнути угоди щодо реструктуризації боргу. Про це повідомляє Голос Америки, посилаючись на The Guardian.

Британська неурядова організація Debt Justice закликає новий уряд країни захистити Україну від можливих судових позовів кредиторів, якщо країні не вдасться досягнути угоди щодо реструктуризації боргу.

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ЗМІ пишуть, що українські облігації випущено за законами Британії, тому уряд може закріпити в законі, що кредитори не можуть подавати до суду на Україну поки триває війна, кажуть активісти.

Йдеться про держоблігації, якими володіють приватні кредитори на суму 20 мільярдів доларів. Після початку повномасштабної війни, Україна, за домовленістю з кредиторами, припинила виплати за цими облігаціями, однак мораторій спливає 1 серпня.

Наразі тривають переговори про реструктуризацію боргу на нових умовах, які передбачать списання його частини.

Британські активісти вважають умови, запропоновані урядом, такими, що відповідають ринковим реаліям.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
omen666
omen666
8 липня 2024, 17:02
#
Нам би зараз від ракет якось відбитися. кредитори взагалі неактуальні в умовах геноциду
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0
vd09
vd09
8 липня 2024, 18:28
#
До чего деградировали обыватели украинской «прессы». С какого вы села, можно узнать?

Оперировать тезисами пропаганды «геноциду», «неактуальні», «від ракет якось відбитися» — это основные тезисы партии зеленых и шизофрении. C каждым днем читая прессу и новости вера в хоть какое-то будущее гаснет как свет.

Отбил ты одну x101, деньги за пво ушли западному впк, что дальше делать будешь? Кредиты? Опять и опять?. Таких сейчас большинство в стране.
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