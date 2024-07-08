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8 липня 2024, 14:33

ДТЕК: У Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції

В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі. Про це йдеться у повідомленні компанії.

В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК.

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Що відомо

«Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом», — йдеться у повідомленні.

Читайте: Масована ракетна атака: У Києві пошкоджено будинки та дитячу лікарню Охматдит, в Кривому Розі — адмінбудівлю підприємства (фото)

Атака по Україні

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовували різний спектр озброєння.

Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет «Кинджал» та «Калібрів». В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
artarlit
artarlit
8 липня 2024, 14:55
#
Откуда повреждения? Все же сбили?
+
+30
gorobezus
gorobezus
8 липня 2024, 14:57
#
Грешно смеяться над бедными людьми
+
0
Максим К
Максим К
8 липня 2024, 17:13
#
Проверил — написано сбили 30 из 38 включая две крылатых х101. Или вы путаете со своим конашенковым?
+
+30
Prya
Prya
8 липня 2024, 17:29
#
Всюду враги. Кусай всех подряд — не ошибешься
+
0
Moonlighter
Moonlighter
8 липня 2024, 17:34
#
Как все печально.
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