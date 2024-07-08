ДТЕК: У Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції

В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо

«Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом», — йдеться у повідомленні.

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Атака по Україні

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовували різний спектр озброєння.

Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет «Кинджал» та «Калібрів». В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.