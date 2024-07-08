В росії прогнозують «тиху кризу» в економіці

Росія може зіткнутися з «тихою кризою» в економіці в другій половині 2024 року, споживання громадян й капітальні інвестиції опиняться під загрозою через можливе підвищення Центробанком ключової ставки. Про це повідомляє російське The Moscow Times.

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Що прогнозують кремлівські експерти

До такого висновку дійшли аналітики близького до влади рф Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП).

Експерти зазначають, що попри номінальне прискорення зростання кредитного портфеля банків, його реальна динаміка сповільнюється через зростання інфляції. «Це вже є ознакою майбутнього охолодження», — пишуть аналітики.

На їхню думку, після можливого підвищення відсоткових ставок слідом за зростанням інфляції «позичальники, які мають високе боргове навантаження, не зможуть покривати видатки шляхом запозичення нових коштів «.

«Тиха криза»

Такий сценарій у ЦМАКП назвали «тихою кризою», що виразиться в помірному зростанні простроченої заборгованості за невеликими кредитами й в низці вимушених реструктуризацій за великими позиками. Ба більше, концентрація кредитного портфеля і знижений рівень достатності капіталу в кількох системоутворюючих банків може потребувати їхньої докапіталізації.