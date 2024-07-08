У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 35% більше, ніж у червні 2023 року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
8 липня 2024, 10:16
Попит на електромобілі у червні зріс. Що купували українці
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Як змінився авторинок
Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях електромобілів, як і торік, склала 19%.
Основну масу зареєстрованих за місяць таких авто становили легкові автівки — 4079 штук (нових — 784, уживаних — 3295). Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 авто.
Топ-5 нових авто
До п’ятірки лідерів нових електромобілів минулого місяця потрапили:
- Honda M-NV — 140;
- Nissan Ariya — 91;
- MG 4 — 71;
- Volkswagen ID.4 — 71;
- BYD Song Plus — 62.
До найпопулярніших моделей вживаних електромобілів увійшли:
- Tesla Model 3 — 419;
- Nissan Leaf — 410;
- Tesla Model Y — 367;
- Volkswagen e-Golf — 208;
- Tesla Model S — 196.
Загалом за перше півріччя свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 24,4 тис. одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 вживані.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Українці: ні слова більше (йдуть купують більше електромобілей).