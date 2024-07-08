Попит на електромобілі у червні зріс. Що купували українці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 липня 2024, 10:16

Попит на електромобілі у червні зріс. Що купували українці

У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 35% більше, ніж у червні 2023 року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тис.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився авторинок

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях електромобілів, як і торік, склала 19%.

Основну масу зареєстрованих за місяць таких авто становили легкові автівки — 4079 штук (нових — 784, уживаних — 3295). Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 авто.

Топ-5 нових авто

До п’ятірки лідерів нових електромобілів минулого місяця потрапили:

  • Honda M-NV — 140;
  • Nissan Ariya — 91;
  • MG 4 — 71;
  • Volkswagen ID.4 — 71;
  • BYD Song Plus — 62.

До найпопулярніших моделей вживаних електромобілів увійшли:

  • Tesla Model 3 — 419;
  • Nissan Leaf — 410;
  • Tesla Model Y — 367;
  • Volkswagen e-Golf — 208;
  • Tesla Model S — 196.

Загалом за перше півріччя свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 24,4 тис. одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 вживані.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+19
JWT
JWT
8 липня 2024, 10:24
#
ДТЕК: не користуйтесь приладами з великим споживанням електроенергії.

Українці: ні слова більше (йдуть купують більше електромобілей).
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
8 липня 2024, 10:41
#
Это другое, вы ничего не понимаете.
+
0
mobl
mobl
8 липня 2024, 11:12
#
Заряжаться можно не только дома, но и на платных зарядных станциях.не все заряжают авто дома.
+
0
omen666
omen666
8 липня 2024, 11:44
#
А на зарядні станції електрика з Марсу приходить? боже, де ви такі «розумні» беретеся?
+
0
omen666
omen666
8 липня 2024, 11:43
#
Це і є портрет типового українця: множать супер-споживачів електроенергії попри наступні декілька років тотальних блекаутів. в добру путь, їхтіандри.
+
+15
bonv
bonv
8 липня 2024, 12:30
#
Китай рулить…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами