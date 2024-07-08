Росіян обкладуть «туристичним податком»

У росії замість «курортного збору» може з'явитися «туристичний податок». Новий податок планується запровадити вже наступного року. Із такою ідею виступило Міністерство фінансів рф, передає The Moscow Times.

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Що відомо

Спочатку ставка складе 1% вартості проживання, але надалі вона збільшуватиметься на один процентний пункт і до 2029 року складе вже 5%.

Згідно з проєктом, податок сплачуватиметься з виручки від реалізації послуг розміщення, яка зазвичай становить від 60−75% до 90% від усієї виручки готельного або іншого засобу розміщення.

Виплачуватиметься новий податок до бюджету за місцем знаходження готелів. Автори ініціативи вважають, що таким чином регіони матимуть додаткові кошти для розвитку.

Втім, зазначається, що це неминуче спричинить підвищення цін на номери.

Нагадаємо

Новий податок, у разі схвалення, прийде на зміну «курортному збору». Спочатку «курортний збір» було запроваджено в росії в пілотному режимі навесні 2018 року. Його дія поширювалася на чотири регіони: Алтайський, Краснодарський та Ставропольський краї, а також на окупований український Крим.

Збір було створено з метою отримання додаткових коштів у розвиток туристичної інфраструктури. У кожному з перерахованих регіонів було встановлено свою ставку збору, яка варіювалася від 10 руб. до 50 руб. на добу з одного відпочиваючого.

У 2021 році експеримент зі стягування курортного збору було продовжено до 31 грудня 2024 року. У 2023 році російська влада вирішила поширити «курортний збір» на всю територію рф.