Естонія посилить контроль за вантажами на кордоні з росією

Уряд Естонії обговорив питання торгівлі на кордоні з рф й ухвалив рішення підвищити ефективність контролю за переміщенням товарів, що підпадають під санкції. Про це поінформувала пресслужба естонського уряду, пише «Європейська правда».

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Що відомо

За словами прем'єр-міністерки Каї Каллас, незважаючи на обмеження, на кордоні здійснюються спроби обійти санкції, а новий санкційний пакет Європейського союзу збільшив ризики ще більше.

«Ми повинні бути впевнені, що товари, які перетинають наші кордони, не підпадають під санкції ЄС», — заявила Каллас.

Вона зазначила, що заміна нинішніх вибіркових перевірок, заснованих на оцінці ризиків, на повний огляд вантажів і транспортних засобів дасть владі більшу впевненість у тому, що товари, «які могли б підтримати військову машину російської федерації, не перетнуть естонський кордон».

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Каллас додала, що Естонія продовжить переговори з Фінляндією, Латвією, Литвою та Польщею щодо дії на кордоні єдиних вимог і процедур.

Уряд доручив Міністерству фінансів у співпраці з МВС та іншими відомствами підготувати план дій щодо запровадження повного митного контролю на зовнішніх кордонах Європейського союзу в напрямку виїзду з Естонії.