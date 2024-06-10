Естонія планує заборонити росіянам купувати нерухомість

Уряд Естонії планує заборонити громадянам рф купувати нерухомість у стратегічно важливих для країни локаціях. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, пише ERR.

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Що відомо

Як пише видання, міністерство внутрішніх справ зібрало низку прикладів того, як неприязно налаштовані до Естонії країни набувають значущу нерухомість за кордоном.

У меморандумі, складеному міністерством, згадується мер міста Мурманськ, який володіє гірським будинком з видом на важливу норвезьку військову базу. Міністр уточнив, що розбиратися з подібним повинна й Естонія.

«В Естонії є, наприклад, квартири, які розташовані поруч із дуже важливими об'єктами і можуть використовуватися для спостереження. Також може бути і якась більша і важливіша нерухомість», — зазначив Ляенеметс.

Міністерство внутрішніх справ Естонії сподівається представити намір про розробку закону з пропозиціями конкретних змін не пізніше кінця року.

«Щоб громадяни третіх країн не могли купувати нерухомість поблизу об'єктів державної оборони Естонії. Ця можливість у них зникне», — сказав Ляєнеметс.