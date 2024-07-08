Укренерго: 8 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби

8 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

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Графіки відключень

З 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 — чотири черги.

В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.

Як зазначили в Укренерго, споживання зростає через спеку.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.