Світовий банк оприлюднив рейтинг економік світу: Німеччина обійшла Японію, а Україну випередила Угорщина

Світовий банк оприлюднив рейтинг економік світу (за розміром) за підсумками 2023 року. Україна посіла 57 місце, а Угорщина — 56-те. Притому в трійці лідерів опинились США, Китай та Німеччина. Про це в телеграм-каналі написав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Як змінився рейтинг

«Змін у топ-10 небагато — Німеччина обійшла Японію та піднялась на третє місце (країну Сонця, що сходить, підвело послаблення минулого року національної валюти, яке, до речі, продовжується й досі — у цю середу оновлено 38-річний мінімум — 161,96 єни за долар, востаннє таке спостерігалось у грудні 1986 року), а росія вилетіла з першої десятки, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду», — написав Гетманцев.

Десятка лідерів

1. США — $27 360,935 млрд;

2. Китай — $17 794,782 млрд;

3. Німеччина — $4 456,081 млрд;

4. Японія — $4 212,945 млрд;

5. Індія — $3 549,919 млрд;

6. Велика Британія — $3 340,032 млрд;

7. Франція — $3 030,904 млрд;

8. Італія — $2 254,851 млрд;

9. Бразилія — $2 173,666 млрд;

10. Канада — $2 140,086 млрд.

Наступні десять місць виглядають так: росія ($2 021,421 млрд), Мексика ($1 788,887 млрд), Австралія ($1 723,827 млрд), Корея ($1 712,793 млрд), Іспанія ($1 580,685 млрд), Індонезія ($1 371,171 млрд), Нідерланди ($1 118,125 млрд), Туреччина ($1 108,022 млрд), Саудівська Аравія ($1 067,583 млрд), Швейцарія ($884,940 млрд).

Україна піднялась на дві позиції, і з результатом $178,757 млрд посідає 57 місце серед усіх держав світу (58-ме у рейтингу СБ, який рахує окремо від Китаю результати Спеціального адміністративного району Гонконг, що посідає 40 місце). Десятка країн, до якої увійшла Україна:

51. Нова Зеландія — $253,466 млрд;

52. Ірак — $250,843 млрд;

53. Алжир — $239,899 млрд;

54. Греція — $238,206 млрд;

55. Катар — $235, 770 млрд;

56. Угорщина — $212,389 млрд;

57. Україна — $178, 757 млрд;

58. Ефіопія — $163,698 млрд;

59. Кувейт — $161,772 млрд;

60. Марокко — $141,109 млрд.