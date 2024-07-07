У червні дивіденди держпідприємств забезпечили кожну 5 гривню доходів держбюджету

За даними Державної казначейської служби, за червень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 138,0 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства Фінансів України.

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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

37,1 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

29,1 млрд грн — дивідендів та частина чистого прибутку;

19,6 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,4 млрд, відшкодовано — 12,8 млрд грн);

18,0 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

17,3 млрд грн — акцизного податку;

5,5 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

3,7 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

3,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 112,1%, Державною митною службою — 99,2%.

В цілому, за підсумками червня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 240,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.