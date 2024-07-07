Складність біткоїн-майнінгу знизилася на 5%

5 липня 2024 року під час перерахунку складність біткоїн-майнінгу скоротилася на 5% від минулого показника. При цьому хешрейт зріс до 589,4 EH/s, за даними BTC.com .

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Складність майнінгу

Складність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. У разі зростання показника це може свідчити про збільшення активності майнерів. Його скорочення, навпаки, часто вказує на зниження обсягу операцій серед компаній з видобутку біткоїна, пише incrypted.

Раніше експерти аналітичної фірми CryptoQuant заявили про «капітуляцію майнерів». Такого висновку фахівці дійшли після аналізу низки показників, серед яких значаться:

загальний добовий виторг біткоїн-майнерів;

хешрейт мережі;

ціна за хеш.

На думку представників CryptoQuant, подібні обставини історично вказують на досягнення курсом першої криптовалюти дна або безпосередню близькість до нього.

Зазначимо, що 20 квітня 2024 року в мережі біткоїна відбувся четвертий халвінг. Це призвело до скорочення винагороди за видобуток блоку з 6,25 BTC до 3,125 BTC.

Халвінг безпосередньо вплинув на падіння доходів майнерів, підкреслюють у CryptoQuant. Аналітики зазначають, що деякі компанії з видобутку криптовалюти вимушено скоротили операційні потужності, відключивши частину обладнання. Це, зі свого боку, позначається на хешрейті мережі біткоїна.