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7 липня 2024, 14:14

Складність біткоїн-майнінгу знизилася на 5%

5 липня 2024 року під час перерахунку складність біткоїн-майнінгу скоротилася на 5% від минулого показника. При цьому хешрейт зріс до 589,4 EH/s, за даними BTC.com.

5 липня 2024 року під час перерахунку складність біткоїн-майнінгу скоротилася на 5% від минулого показника.

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Складність майнінгу

Складність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. У разі зростання показника це може свідчити про збільшення активності майнерів. Його скорочення, навпаки, часто вказує на зниження обсягу операцій серед компаній з видобутку біткоїна, пише incrypted.

Раніше експерти аналітичної фірми CryptoQuant заявили про «капітуляцію майнерів». Такого висновку фахівці дійшли після аналізу низки показників, серед яких значаться:

  • загальний добовий виторг біткоїн-майнерів;
  • хешрейт мережі;
  • ціна за хеш.

На думку представників CryptoQuant, подібні обставини історично вказують на досягнення курсом першої криптовалюти дна або безпосередню близькість до нього.

Зазначимо, що 20 квітня 2024 року в мережі біткоїна відбувся четвертий халвінг. Це призвело до скорочення винагороди за видобуток блоку з 6,25 BTC до 3,125 BTC.

Халвінг безпосередньо вплинув на падіння доходів майнерів, підкреслюють у CryptoQuant. Аналітики зазначають, що деякі компанії з видобутку криптовалюти вимушено скоротили операційні потужності, відключивши частину обладнання. Це, зі свого боку, позначається на хешрейті мережі біткоїна.

Джерело: Мінфін
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