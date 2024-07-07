На Мосбіржі почалися проблеми з турецькими лірами через санкції США

Після зупинення операцій з доларами США, євро та гонконзькими доларами на Московській біржі виникли проблеми з турецькою лірою, повідомили російські брокери , пише Ліга з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо

БКС, найбільший небанківський брокер країни, оголосив, що тимчасово зупинив для своїх клієнтів операції з лірами на біржовому ринку.

Представник компанії пояснив, що це рішення пов'язане з американськими санкціями проти Національного клірингового центру — ключової розрахункової «дочки» біржі, відповідальної за реєстрацію всіх угод. Через санкції збільшився час введення та виведення валюти, а також розрахунків в угодах з лірою.

В російській інвестиційній компанії Фінамі також підтвердили проблеми з лірами, торги якими біржа веде з 2018 року. Керівник управління розвитку клієнтського сервісу компанії Дмитро Лєснов визнав, що Фінамі найближчим часом аналізуватиме ситуацію і не виключає, що також буде змушена припинити торги лірою.

Обсяг операцій з лірами, який минулого року досягав рекордних 50 млрд рублів на місяць, скоротився до незначних 20−30 млн рублів на день. Турецькі банки практично повністю припинили операції з росією, розповіла Deutsche Welle представниця однієї з логістичних компаній.

За її словами, минулого року російські імпортери використовували ліри для оплати товарів з Туреччини, але ця практика припинилася через посилення американських фінансових санкцій наприкінці минулого року. Тепер турецькі банки побоюються вторинних санкцій за порушення санкційного режиму, зазначає джерело DW.

Такі ж ризики несуть і китайські банки, присутність яких дозволяє торгувати на біржі юанями, попереджає аналітик Совкомбанку Михайло Васильєв.

ЦБ рф враховує ризики, що торги юанем також доведеться зупинити, визнала напередодні голова регулятора Ельвіра Набіулліна.