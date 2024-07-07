На Мосбіржі почалися проблеми з турецькими лірами через санкції США

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 липня 2024, 13:10

На Мосбіржі почалися проблеми з турецькими лірами через санкції США

Після зупинення операцій з доларами США, євро та гонконзькими доларами на Московській біржі виникли проблеми з турецькою лірою, повідомили російські брокери, пише Ліга з посиланням на росЗМІ.

Після зупинення операцій з доларами США, євро та гонконзькими доларами на Московській біржі виникли проблеми з турецькою лірою, повідомили російські брокери, пише Ліга з посиланням на росЗМІ.►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоБКС, найбільший небанківський брокер країни, оголосив, що тимчасово зупинив для своїх клієнтів операції з лірами на біржовому ринку.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

БКС, найбільший небанківський брокер країни, оголосив, що тимчасово зупинив для своїх клієнтів операції з лірами на біржовому ринку.

Представник компанії пояснив, що це рішення пов'язане з американськими санкціями проти Національного клірингового центру — ключової розрахункової «дочки» біржі, відповідальної за реєстрацію всіх угод. Через санкції збільшився час введення та виведення валюти, а також розрахунків в угодах з лірою.

В російській інвестиційній компанії Фінамі також підтвердили проблеми з лірами, торги якими біржа веде з 2018 року. Керівник управління розвитку клієнтського сервісу компанії Дмитро Лєснов визнав, що Фінамі найближчим часом аналізуватиме ситуацію і не виключає, що також буде змушена припинити торги лірою.

Обсяг операцій з лірами, який минулого року досягав рекордних 50 млрд рублів на місяць, скоротився до незначних 20−30 млн рублів на день. Турецькі банки практично повністю припинили операції з росією, розповіла Deutsche Welle представниця однієї з логістичних компаній.

За її словами, минулого року російські імпортери використовували ліри для оплати товарів з Туреччини, але ця практика припинилася через посилення американських фінансових санкцій наприкінці минулого року. Тепер турецькі банки побоюються вторинних санкцій за порушення санкційного режиму, зазначає джерело DW.

Такі ж ризики несуть і китайські банки, присутність яких дозволяє торгувати на біржі юанями, попереджає аналітик Совкомбанку Михайло Васильєв.

ЦБ рф враховує ризики, що торги юанем також доведеться зупинити, визнала напередодні голова регулятора Ельвіра Набіулліна.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами