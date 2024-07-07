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7 липня 2024, 12:20

Робота в Польщі: на які вакансії шукають українців та скільки готові

У Польщі перебуває понад 950 тисяч біженців з України. Значна частина з них уже влаштувалась на роботу, дехто — досі у пошуках вакансій. Про це розповіла директор рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк, пише uamedia.eu.

У Польщі перебуває понад 950 тисяч біженців з України.
Фото:depositphotos

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Яка ситуація із працевлаштуванням українців у Польщі

«Польща зараз відчуває дефіцит кадрів у багатьох секторах економіки. Триває високий сезон виробництва і сільськогосподарських робіт, вакансій багато, але роботодавці стикаються з тим, що складно знайти людей», — каже Семенюк.

Однією з причин цього є те, що українці, які зазвичай приїжджають в Польщу, аби заробити, зараз вибирають західні країни Європи через вищі зарплати. Крім того, українські чоловіки не можуть виїжджати за кордон на роботу.

«Особливо гостро відчувають дефіцит кадрів — агросектор і будівельна сфера, оскільки часто таку роботу виконують в Польщі українці. Польські фермери скаржаться, що цьогоріч мають потребу у сезонних працівниках на 20% вищу, ніж торік, але людей на роботу знайти надзвичайно складно», — говорить експерт.

За словами Семенюк, у розпал сезонних робіт для українців в Польщі є широкий вибір вакансій. Роботу знайти достатньо легко усім, хто хоче працювати.

Яку роботу пропонують українцям

«Найбільше роботи на різного роду логістичних складах, оскільки почався сезон розпродажів. Крім того, ринок логістики у Польщі за останні 20 років зріс у 20 разів і продовжує розвиватися, тому вакансії на складах і в e-commerce є протягом усього року. Це в основному робота з комплектації різних товарів, пакування одягу, посилок тощо», — розповідає експерт.

Також багато вакансій на виробництві — підприємствах харчової і переробної промисловості. Наприклад, виробництво консервів, переробки риби і морепродуктів. Також є робота у машинобудівній галузі.

У літній сезон збільшується кількість вакансій у сфері послуг та готельному бізнесі. Для роботи в ресторанах і кафе потрібно знати польську мову на комунікативному рівні.

«Українці, які добре говорять польською, можуть розраховувати на висококваліфіковану роботу. У Польщі розповсюджені ситуації, коли ще до повномасштабного вторгнення українці приїжджали працювати на заводах чи на складах, де вони отримували досвід і опановували мову. Через певний час вони отримували підвищення до керівника або координатора, а потім переходили у компанії на посади відповідно до своєї української освіти. Така можливість існує і зараз», — каже Семенюк.

За її словами, є випадки коли власниці бізнесу в Україні після приїзду до Польщі розпочали свою кар'єру з простої фізичної роботи на підприємствах чи складах, а зараз вже відкрили свій бізнес.

Скільки платять українським робітникам

«Найчастіше українцям пропонують просту фізичну роботу, де не обов’язково знати польську мову. За неї платять в середньому 6−7 тис. злотих брутто (60,1−70,2 тис грн). Але зараз за рахунок додаткових годин та премій зарплата на деяких вакансіях може сягати 8−9 тис. злотих брутто (80,2 — 90,2 тис)», — зазначає Семенюк.

З 1 липня у Польщі підвищують мінімальні ставки. Це означає, що зарплата в середньому може збільшитися на 300 злотих брутто (3 тис. грн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
7 липня 2024, 12:50
#
Проста але важка робота. У нас 60−70 тис грн не всі можуть заробити.
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