Нацбанк зменшив продаж валюти за тиждень

Нацбанк протягом тижня (з 1 по 5 червня) зменшив чистий продаж доларів на міжбанківському ринку до $630,91 млн (минулого тижня продав $670,41 млн). Про це йдеться у даних регулятора, пише «Інтерфакс-Україна».

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Скільки купив валюти НБУ

За минулий тиждень НБУ купив $0,75 млн, тоді як її продаж скоротився до $631,66 млн.

Як змінився курс

За тиждень офіційний курс гривні зміцнився до 40,5420 грн/$ із 40,6413 грн/$1, хоча в середу курс сягнув історичного мінімуму в 40,7599 грн/$1.

Водночас із початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 6,7%, або на 2,54 грн, а з часу переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості — на 10,9%, або на 3,98 грн.

На готівковому ринку гривня за тиждень ослабла на 7 коп. — до 40,91 грн/$1.

Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, з понеділка до четверга негативне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу, в узгодженості з динамікою курсу нацвалюти, звузилося з $51,41 млн до $47,88 млн.

Загалом обсяги купівлі валюти населенням у червні перевищили обсяги її продажу на $0,97 млрд, тоді як у травні цей показник становив $1,04 млрд.