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7 липня 2024, 11:16

Детінізація ринку торгівлі електронікою. Схеми з реалізації аудіокниг припинено

За його словами, у першому півріччі 2024 року зросло також податкове навантаження з ПДВ лідерів галузі більше 3% (по окремих платниках зростання в кілька разів), а середнє по галузі до 1,59%.

Є перші позитивні новини щодо детінізації ринку торгівлі електронікою.
Фото: depositphotos
Є перші позитивні новини щодо детінізації ринку торгівлі електронікою. Сплата платежів компаніями галузі до бюджету зросла рік до року за 5 місяців 2024-го більш ніж на 1 млрд грн. Це було здійснено переважно за рахунок ПДВ. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Що відомо

Він зазначив, що схеми на кшталт реалізації аудіокниг припинено.

Гетманцев подякував податківцям та бізнесу за роботу й наголосив, що суспільство і держава не можуть і не будуть миритися із злочином.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
7 липня 2024, 12:52
#
Дуже голосний заголовок:)
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
7 липня 2024, 13:25
#
Раскажу. Приехал к нам в Винницу, как-то , президент Зеленский и решил встретиться со студентами. Первое, что сделал ВУЗ-подготовил списки студентов для встречи, чтоб пасивненькие и без вопросов. А Киева привезли специальные вопросы для президента (ну чтобы приятно было) Встретился, задали , президент остался оч доволен. Нічого не нагадує
+
0
mantis05
mantis05
7 липня 2024, 13:32
#
А потом проснулся и кровать мокрая? :D алло, ты мог бы что-то придумать интереснее, но ты задел как раз то, что у прызыдента получается лучше всего- словоблудие.
А, комменты твои посмотрел, сорян- не хотел порохобота лишать заработка.
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