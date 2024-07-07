За його словами, у першому півріччі 2024 року зросло також податкове навантаження з ПДВ лідерів галузі більше 3% (по окремих платниках зростання в кілька разів), а середнє по галузі до 1,59%.
7 липня 2024, 11:16
Детінізація ринку торгівлі електронікою. Схеми з реалізації аудіокниг припинено
Є перші позитивні новини щодо детінізації ринку торгівлі електронікою. Сплата платежів компаніями галузі до бюджету зросла рік до року за 5 місяців 2024-го більш ніж на 1 млрд грн. Це було здійснено переважно за рахунок ПДВ. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Що відомо
Він зазначив, що схеми на кшталт реалізації аудіокниг припинено.
Гетманцев подякував податківцям та бізнесу за роботу й наголосив, що суспільство і держава не можуть і не будуть миритися із злочином.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
А, комменты твои посмотрел, сорян- не хотел порохобота лишать заработка.