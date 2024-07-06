6 липня впродовж всієї доби будуть діяти графіки відключення світла. Про це повідомила пресслужба Укренерго.
6 липня 2024, 8:10
Графіки відключення світла на 6 липня. В Укренерго назвали, коли не буде електрики
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Графіки відключень
«6 липня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби. З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин — дві черги», — йдеться в повідомленні.
В Укренерго наголосили, що живлення об'єктів критичної інфраструктури буде забезпечуватись у повному обсязі.
Читайте:В Укренерго назвали дати, коли в областях один день не будуть вимикати світло
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі