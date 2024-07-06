Графіки відключення світла на 6 липня. В Укренерго назвали, коли не буде електрики

6 липня впродовж всієї доби будуть діяти графіки відключення світла. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Графіки відключень

«6 липня графіки погодинних відключень будуть діяти протягом всієї доби. З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин — дві черги», — йдеться в повідомленні.

В Укренерго наголосили, що живлення об'єктів критичної інфраструктури буде забезпечуватись у повному обсязі.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.