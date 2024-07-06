Мінсоцполітики розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло — субсидію на оренду житла. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
6 липня 2024, 10:11
ВПО зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Мінсоцполітики готує новій інструмент підтримки
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Що відомо
«З метою більш ефективної та адресної підтримки ВПО Мінсоцполітики розробило новий інструмент, спрямований на внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, — субсидію на оренду житла. Міністерство, спільно з Офісом Ради Європи в Україні, проведе публічне обговорення цього нового інструменту — субсидії на оренду житла для ВПО», — йдеться у повідомленні.
Підтримка ВПО
Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах:
- для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;
- для інших — 2000 гривень.
Джерело: Мінфін
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