ВПО зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Мінсоцполітики готує новій інструмент підтримки

Що відомо

«З метою більш ефективної та адресної підтримки ВПО Мінсоцполітики розробило новий інструмент, спрямований на внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, — субсидію на оренду житла. Міністерство, спільно з Офісом Ради Європи в Україні, проведе публічне обговорення цього нового інструменту — субсидії на оренду житла для ВПО», — йдеться у повідомленні.

Підтримка ВПО

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: