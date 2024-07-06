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6 липня 2024, 10:11

ВПО зможуть отримувати субсидію на оренду житла. Мінсоцполітики готує новій інструмент підтримки

Мінсоцполітики розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло — субсидію на оренду житла. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Мінсоцполітики розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло — субсидію на оренду житла.
Фото: tsn.ua

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Що відомо

«З метою більш ефективної та адресної підтримки ВПО Мінсоцполітики розробило новий інструмент, спрямований на внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, — субсидію на оренду житла. Міністерство, спільно з Офісом Ради Європи в Україні, проведе публічне обговорення цього нового інструменту — субсидії на оренду житла для ВПО», — йдеться у повідомленні.

Підтримка ВПО

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;
  • для інших — 2000 гривень.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
potator
potator
6 липня 2024, 11:22
#
А мосийчук уже сообщили что хотят пенсионерам «донбасятам» оплачивать квартиру в стАлице
+
0
KValera
KValera
6 липня 2024, 11:38
#
Сначала забрали выплаты ВПО, теперь обговаривают, что нужно сделать выплаты.
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0
mantis05
mantis05
6 липня 2024, 12:41
#
Некоторые ВПОщники- не ВПОщники, а люди без жилья, и пользовались системой. Также, были те, кто за бугром получали эту помощь, опять таки- в обход системы. Ну и…3ий год войны, можно таки найти работу и всё такое. Тут лучше бы давали доплаты нормальные, если ВПОшник официально работает. 3 года не смог в работу? продуктовые карты на хлеб, ни в чём себе не отказывай.
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