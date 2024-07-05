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5 липня 2024, 18:01

Після відновлення російських атак на енергосистему Україна отримала допомогу з 14 країн

Після поновлення російських атак на енергетику Україна отримала від партнерів 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2 335,8 тонни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Після поновлення російських атак на енергетику Україна отримала від партнерів 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2 335,8 тонни.
Фото: t.me/energyofukraine

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Допомогу надали 14 країн, а саме Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об'єднані Арабські Емірати.

Яке обладнання отримала Україна

Серед отриманого обладнання — трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.

Близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.

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«Ми дуже цінуємо підтримку наших партнерів, які допомагають українському енергосектору у ці складні часи. Надане обладнання використовується для ремонтів та відновлення об'єктів, які ворог продовжує нещадно обстрілювати», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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