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5 липня 2024, 17:10

Здати банківську картку в оренду: українців застерігають від шахрайства з картками

Протягом останнього часу в соціальних мережах з’являються оголошення з пропозицією здати банківську картку в оренду. За це обіцяють непогану плату (приблизно 1 000 грн на добу), більше нічого робити не потрібно. Проте за цими пропозиціями ховається небезпечна шахрайська схема, повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Протягом останнього часу в соціальних мережах з’являються оголошення з пропозицією здати банківську картку в оренду.
Фото: pixabay.com

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Також можуть траплятися оголошення з пропозицією легкої роботи, де «роботодавець» відразу просить номер картки для зарахування «зарплати», або з пропозицією відкрити банківський рахунок на своє ім'я для отримання та переказу коштів від імені іншої особи.

Грошові мули або дропи

Грошові мули або дропи — це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження.

Дропи перераховують незаконно отримані кошти через різні банківські рахунки, використовуючи свої платіжні картки. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу слідства. Такий процес дає змогу злочинним групам працювати в різних країнах, залишаючись у тіні.

Що це за гроші

Це кошти, які були отримані незаконним шляхом: через торгівлю наркотиками, людьми, тероризм, фішинг та інші тяжкі злочини.

Також банківські картки можуть бути використані для проведення фінансових операцій, пов’язаних зі здійсненням незаконної діяльності, наприклад, для роботи онлайн-казино, що не мають ліцензії, ухилення від сплати податків тощо.

Чи усвідомлює дроп, що він став частиною злочинного ланцюжка

Найімовірніше ні, оскільки ніхто йому про це не скаже. А якщо він і поцікавиться, то шахраї завжди розкажуть якусь красиву та правдоподібну легенду.

Головна небезпека

Грошовий мул — це співучасник злочину, нижча ланка злочинної схеми, яку правоохоронці знаходять найшвидше. Участь у таких схемах може мати серйозні наслідки: штрафи, конфіскацію майна і навіть позбавлення волі.

Як вберегти себе

  • Будьте обережні з пропозиціями щодо легкого заробітку.
  • Уникайте підозрілих пропозицій і не погоджуйтеся брати участь у сумнівних схемах.
  • Якщо погодилися на роботу, але через деякий час зрозуміли що стали дропом, негайно зверніться до кіберполіції, подавши заяву на їхньому сайті.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
5 липня 2024, 17:13
#
Легкий заробіток завжди вабить і таїть в собі небезпеки…
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