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5 липня 2024, 16:22

У другому кварталі інвестиції в криптостартапи зросли до $3,2 мільярда

За другий квартал 2024 року криптоіндустрія залучила $3,2 млрд венчурного капіталу проти показника попереднього періоду в $2,5 млрд — зростання на 28%. Про це свідчать дані дослідження Galaxy Digital.

За другий квартал 2024 року криптоіндустрія залучила $3,2 млрд венчурного капіталу проти показника попереднього періоду в $2,5 млрд — зростання на 28%.
Фото: pixabay.com

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Незначно зменшилася кількість угод — з 603 до 577 (мінус 4%), але їхня медіанна сума збільшилася з $3 млн до $3,2 млн.

«Багаторічна кореляція між ціною біткоїна та інвестиціями в криптостартапи зламалася — курс значно зріс із січня 2023 року, тоді як активність венчурного капіталу ледве за ним встигала», — зазначили експерти Galaxy.

Незважаючи на збільшення обсягів інвестицій від початку року, вони залишаються набагато нижчими за рівні 2021−2022 років, коли перша криптовалюта вперше торгувалася вище $60 000.

Таку помітну розбіжність тенденцій фахівці пов’язали з появою інших привабливих для інвесторів способів вкладень в індустрію на кшталт біткоїн-ETF або рестейкінгу, а також низкою банкрутств в індустрії та макроекономічними факторами.

Майже 80% інвестицій за квартал припало на ранні стадії і тільки 20% фінансування отримали більш зрілі проєкти. У Galaxy пояснили такий розрив відходом з галузі багатьох венчурних фондів загального профілю. Це ускладнило стартапам, які вже працюють, залучення капіталу.

У розрізі категорій найбільший інтерес венчурних інвесторів викликали проєкти, об'єднані експертами в категорію «Web3/NFT/ДАО/Метавсесвіти/Геймінг», — $758 млн або 24% від загального показника. Дві найбільші угоди в цих сферах уклали Farcaster і Zentry, які залучили $150 млн і $140 млн відповідно.

Далі йдуть проєкти, орієнтовані на інфраструктуру (15%), трейдинг (12%) і блокчейни першого рівня (12%). Зростання частки останньої категорії в шість разів забезпечили Monad і Berachain з $225 млн і $100 млн відповідно.

Експерти звернули увагу на показники L2-рішень на базі біткоїна. Інвестиції в них зросли на 174% квартал до кварталу і досягли майже $95 млн.

За географічним розподілом понад 40% угод з венчурним капіталом у II кварталі здійснили стартапи, що базуються в США. На них припало 53% загального обсягу залучених коштів. У компаній зі штаб-квартирою у Великій Британії відповідні показники — 10% і 12,78%.

Однією з особливостей кварталу став різкий стрибок попередньої оцінки вартості стартапів. Медіанний показник зріс з $19 млн до $34 млн, наблизившись до історичних максимумів.

У залученні фінансування за період абсолютно домінували компанії, засновані у 2021−2023 роках.

Фахівці Galaxy дійшли висновку, що настрої венчурних інвесторів поліпшуються. У разі збереження тенденцій, поточний рік може стати третім за обсягом залученого капіталу після сприятливих для індустрії 2021 і 2022 років, спрогнозували вони.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
potator
potator
5 липня 2024, 16:48
#
Опять пора платить богатому бедному папе чтоб повизжал что к концу 24 года будет по сто тыщ мильенов, а то народец потихоньку разбегается в разную дешевую чепуху
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0
bonv
bonv
5 липня 2024, 17:14
#
І все посипалось:))) Для відкупу!:)
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