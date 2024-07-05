Ціна BTC може опуститися до $50 000 та зниження складності біткоїн-майнінгу: що нового на ринку

Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $683 мільйони за добу

Сьогодні, 5 липня, ціна біткоїна різко впала нижче відмітки в $54 000. За добу ціна активу впала на 8%. На тлі цього обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав більш ніж $683 млн за 24 години.

За останню добу було ліквідовано позиції 236 409 трейдерів. Приблизно $590 млн втрат припало на лонг-позиції, понад $93 млн — на шорт.

Найбільші суми ліквідацій були на криптовалютних біржах Binance ($344,81 млн) та OKX ($174,02 млн). При цьому найкрупніша ліквідація на $18,48 млн була зафіксована на Binance у торговій парі ETH/USDT.

Ціна біткоїна може опуститися до $50 000 — аналітик

Курс біткоїна може опуститися до $50 000. Такий прогноз зробив аналітик дослідницької компанії 10x Research Маркус Тілен.

За його словами, біткоїн пробив «технічні та психологічні рівні» на позначці $60 000. Ця цифра позначає дно (підтримку) тримісячного торгового діапазону, а також є ключовим рівнем для майнерів і покупців біткоїн-ETF.

«Падіння цін може прискоритися, оскільки підтримка буде пробита і продавці почнуть шукати ліквідність. Тільки погано інформовані трейдери готові купувати тут. Пробиття цієї підтримки може призвести до різкого падіння до рівня $50 000», — зазначив Тілен.

Крім того, він нагадав, що писав про ведмежий сценарій протягом майже місяця, а кількість покупців на ринку давно вичерпалася, при тому, що потоки на продаж прискорилися.

Складність біткоїн-майнінгу знизилася на 5%

7 липня 2024 року під час перерахунку складність біткоїн-майнінгу скоротилася на 5% від минулого показника. При цьому хешрейт зріс до 589,4 EH/s. Про це свідчать дані BTC.com.

Зараз складність біткоїн-майнінгу тримається на позначці 79,5 T.

Складність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. У разі зростання показника це може свідчити про збільшення активності майнерів. Його скорочення, навпаки, часто вказує на зниження обсягу операцій серед компаній з видобутку біткоїна.

Джастін Сан заявив про намір викупити біткоїни в уряду Німеччини

Радник криптобіржі HTX (раніше Huobi) і засновник проєкту TRON Джастін Сан заявив, що готовий провести переговори з урядом Німеччини та викупити в нього весь обсяг біткоїнів. 4 липня 2024 року влада Німеччини продала криптоактиви на $173 млн.

За словами Сана, йдеться про позабіржову угоду, яка не вплине на крипторинок і ціну активу. За якою вартістю засновник TRON готовий викупити біткоїни, він не повідомив.

Нагадаємо, у січні 2024 року експерти Arkham Intelligence виявили криптогаманець уряду Німеччини з біткоїнами на $2,8 млрд. Водночас із середини червня з нього почали виводити активи.