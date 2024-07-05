Національний банк України встановив на 5 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,5458 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 21 копійку.
5 липня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на 21 копійку
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Валютний ринок
НБУ на 5 липня встановив офіційний курс євро на рівні 43,78 грн (на 4 липня курс був встановлений на рівні 43,84). Європейська валюта подешевшала на 6 копійок.
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Джерело: Мінфін
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