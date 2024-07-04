Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на одну копійку

Національний банк України встановив на 4 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,7599 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

НБУ на 4 липня встановив офіційний курс євро на рівні 43,84 грн. (на 2 липня курс був встановлений на рівні 43,69). Європейська валюта подорожчала на 15 копійок.

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