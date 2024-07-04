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4 липня 2024, 19:41

Єврокомісія вводить мита на китайські електромобілі

Європейська комісія оголосила про запровадження компенсаційних мит на імпорт електромобілів з Китаю. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Укрінформ.

Європейська комісія оголосила про запровадження компенсаційних мит на імпорт електромобілів з Китаю.
Фото: pixabay.com

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Причини введення мит

Зазначається, що таких заходів ужито через порушення конкурентних умов на ринку внаслідок значних державних субсидій для галузі у Китаї.

«Сьогодні, через дев’ять місяців після початку розслідування проти субсидій, Європейська комісія запровадила попередні компенсаційні мита на імпорт акумуляторних електричних автомобілів (АЕА) з Китаю.

На основі розслідування Європейська комісія дійшла висновку, що ланцюг доданої вартості в Китаї має переваги внаслідок нечесного субсидіювання, яке спричиняє загрози економічних втрат для виробників АЕА в ЄС", — йдеться у повідомленні.

При цьому, у повідомленні Єврокомісії зазначається, що ЄС і Китай протягом минулих тижнів посилили інтенсивність двосторонніх консультацій у цій сфері та продовжують їх на технічному рівні для пошуку рішень, що будуть відповідати правилам СОТ і враховуватимуть занепокоєння з боку ЄС.

Будь-які результати таких переговорів мають привести до скасування неправових форм субсидіювання, які були виявлені під час розслідування.

Якими будуть мита

Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%; для Geely 19,9%; для SAIC 37,6%.

Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладатиметься середнім митом 20,8%. Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва в ході розслідування, становитиме 37,6%.

Висновки розслідування неправомірних субсидій оприлюднені в Офіційному журналі ЄС. Попередні мита щодо імпорту китайських електрокарів будуть застосовуватися з 5 липня на період до 4 місяців.

Протягом цього періоду рішення щодо подальшого застосування мит ЄС на цей імпорт із Китаю має бути погоджений між державами ЄС за письмовою процедурою та простою більшістю. Після цього ЄС застосовуватиме визначені мита та імпорт електромобілів з Китаю на термін у 5 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
4 липня 2024, 19:59
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