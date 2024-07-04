Видатки на соцвиплати доведеться оптимізувати, на них не вистачає коштів — Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики планує «переглянути філософію» соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки. Про це міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила під час заходу «Захист соціальних прав під час війни в Україні» у Вільнюсі, відеозапис якого оприлюднив Офіс Ради Європи в Україні.

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«На жаль, за роки Незалежності, а також успадковано з Радянського Союзу, ми взяли на себе величезну кількість надмірних соціальних зобов’язань, щодо соціальних виплат, які не завжди можуть бути підтверджені фінансовим ресурсом.

І цей дисбаланс тягне за собою величезну кількість рішень судів, які не можуть бути виконані з точки зору можливостей економіки покривати такі видатки", — заявила Жолнович.

Вона нагадала, що на сьогодні соціальний бюджет України знаходиться на другому місті після оборонного.

«Це величезні кошти, які потрібно оптимізувати. Тому що в рамках росту (кількості, — ред.) людей, які є на межі бідності, та інших вразливих груп ми не можемо збільшувати такий ресурс на соціальні видатки. Ми повинні його оптимізувати та робити максимально адресним.

Тому ми працюємо над тим, щоб переглянути філософію соцвиплат. Щоб кожна ця виплата, яка надається, мала чітку мету — виходу людини із складної життєвої ситуації і обов’язково була пов’язана з послугою, яка допоможе людині стати економічно незалежною", — зазначає Жолнович.

За її словами, у Мінсоцполітики вже підготували законопроєкт про базову соціальну допомогу, яка об'єднає кількість диференційованих виплат та дозволить зробити їх більш адресними.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні-травні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 187,2 млрд грн, зокрема у травні — 36,0 млрд грн.