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4 липня 2024, 19:18

Видатки на соцвиплати доведеться оптимізувати, на них не вистачає коштів — Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики планує «переглянути філософію» соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки. Про це міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила під час заходу «Захист соціальних прав під час війни в Україні» у Вільнюсі, відеозапис якого оприлюднив Офіс Ради Європи в Україні.

Міністерство соціальної політики планує «переглянути філософію» соціальних виплат, оскільки економіка України більше не може фінансувати такі видатки.
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«На жаль, за роки Незалежності, а також успадковано з Радянського Союзу, ми взяли на себе величезну кількість надмірних соціальних зобов’язань, щодо соціальних виплат, які не завжди можуть бути підтверджені фінансовим ресурсом.

І цей дисбаланс тягне за собою величезну кількість рішень судів, які не можуть бути виконані з точки зору можливостей економіки покривати такі видатки", — заявила Жолнович.

Вона нагадала, що на сьогодні соціальний бюджет України знаходиться на другому місті після оборонного.

«Це величезні кошти, які потрібно оптимізувати. Тому що в рамках росту (кількості, — ред.) людей, які є на межі бідності, та інших вразливих груп ми не можемо збільшувати такий ресурс на соціальні видатки. Ми повинні його оптимізувати та робити максимально адресним.

Тому ми працюємо над тим, щоб переглянути філософію соцвиплат. Щоб кожна ця виплата, яка надається, мала чітку мету — виходу людини із складної життєвої ситуації і обов’язково була пов’язана з послугою, яка допоможе людині стати економічно незалежною", — зазначає Жолнович.

За її словами, у Мінсоцполітики вже підготували законопроєкт про базову соціальну допомогу, яка об'єднає кількість диференційованих виплат та дозволить зробити їх більш адресними.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні-травні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 187,2 млрд грн, зокрема у травні — 36,0 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
bonv
bonv
4 липня 2024, 20:00
#
Зе-пир во время зе-чумы
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0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
4 липня 2024, 20:23
#
Простите, но, а в чем она неправа?
У нас столько соцвыплат, что европейцы за голову хватаются, когда видят. У них сразу «а что, так можно». Например выплаты лицам с инвалидностью. Если делать по меркам Европы чтобы как было — то на них имеют право претендовать только лица с 1А подгруппой, все остальные вполне работоспособны и могут сами себе на жизнь заработать. ВПО вообще 99% могут сами уже начать жилье снимать, а не ждать помощи от государства.
+
+30
Prya
Prya
4 липня 2024, 20:53
#
Да давно пора с этим совковым наследием покончить и стать полноценной страной третьего мира, если в первом на всех мест не хватает. Кто-то ведь должен батрачить на его благо. Это не проклятье, а великое достоинство.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
4 липня 2024, 21:40
#
Вы не путайте ВПО, которые в Польшу и Германию переехали со Львова и Тернополя с теми у кого все имущество разбомбили.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
4 липня 2024, 21:38
#
Главное депутатам компенсации на жилье, помощников и прочее оставить. Ну и судьям пенсии по 120к.
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