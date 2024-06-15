У січні — травні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 187,2 млрд грн, зокрема у травні — 36,0 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
15 червня 2024, 9:03
З початку року на соцвиплати було спрямовано 187,2 млрд грн
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Куди спрямували кошти
Ці кошти було спрямовано:
- 113,9 млрд грн, із них у травні — 23,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
- 32,7 млрд грн, із них у травні — 5,9 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- 6,4 млрд грн, із них у травні — 1,3 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей;
- 23,0 млрд грн, із них у травні — 2,9 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам;
- 9,8 млрд грн, із них у травні — 2 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;
- 1,4 млрд грн, із них у травні — 0,4 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
«Порівняно із довоєнним періодом соціальні видатки зросли у 1,5 раза, а кількість отримувачів зросла на 40 %: з 3,6 млн осіб до майже 5 млн осіб. Основна причина — вимушене залишення своїх домівок та створені війною умови, коли люди втрачають доходи, заробітки, роботу тощо», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Джерело: Мінфін
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