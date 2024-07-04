Прибуток Samsung у другому кварталі може зрости у 13 разів завдяки ажіотажу навколо ШІ

Очікується, що операційний прибуток Samsung у другому кварталі 2024 року зросте в 13 разів порівняно з цим же періодом 2023 року, оскільки попит на технологію штучного інтелекту (ШІ) сприяє зростанню цін на чипи пам’яті. Про це повідомляє Reuters.

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За оцінками LSEG SmartEstimate на основі прогнозів 27 аналітиків, операційний прибуток Samsung у другому кварталі, який закінчився 30 червня, може становити 8,8 трлн вон ($6,34 млрд).

Зазначається, що ця сума стане найвищим прибутком Samsung з третього кварталу 2022 року. За підсумками другого кварталу 2023 року операційний прибуток компанії становив 670 млрд вон.

Показники ключового напівпровідникового підрозділу технологічного гіганта, ймовірно, продовжили покращувати свій квартальний прибуток другий раз поспіль, оскільки ціни на мікросхеми пам’яті продовжували зростати з середини 2022 року до кінця 2023 року, що сталося після слабкого постпандемічного попиту на гаджети.

Аналітики вважають, що шалений попит на високоякісні чіпи DRAM, такі як чіпи пам’яті з високою пропускною здатністю (HBM), що використовуються в чіпсетах штучного інтелекту, а також чіпи, що використовуються в серверах центрів обробки даних і гаджетах, які запускають служби штучного інтелекту, є основою широкого відновлення індустрії чіпів.

За даними TrendForce, у другому кварталі ціни на чіпи пам'яті зросли приблизно на 13−18% порівняно з попереднім кварталом для DRAM-чіпів, які використовуються в технічних пристроях, і на 15−20% для NAND Flash-чіпів, які використовуються для зберігання даних.

За оцінками спеціалістів, операційний прибуток підрозділу Samsung з випуску чипів буде на рівні 4,6 трлн вон, а мобільного бізнесу — на рівні близько 2,2 трлн вон.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що операційний прибуток Samsung за перший квартал 2024 року зріс на 932,8% завдяки відновленню цін на чипи пам’яті.