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4 липня 2024, 14:56

Укрзалізниця разом з іспанцями виготовлятиме вагони, які підлаштовуються під ширину колії

Укрзалізниця спільно з іспанськими компаніями розробляє пілотний проєкт з виготовлення вагонів, обладнаних розсувними колісними парами. Вони зможуть курсувати як українськими, так і європейськими коліями. Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Укрзалізниця спільно з іспанськими компаніями розробляє пілотний проєкт з виготовлення вагонів, обладнаних розсувними колісними парами.
Фото: pixabay.com

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За його словами, Укрзалізниця домовилася створити спільний консорціум з іспанськими компаніями у яких є досвід в технології автоматичної зміни ширини колії.

Завдяки цьому кроку компанії спільно зможуть подаватися на грант іспанського уряду для запуску в Україні пілотного проєкту.

Пілотний проєкт

Пілотний проєкт передбачає виготовлення вагонів, які буде обладнано розсувними колісними парами, а також встановлення автоматизованої системи зміни ширини колії для 1520 мм (український стандарт) / 1435 мм (європейський стандарт).

Лященко зазначив, що у найкращому разі проєкт може стартувати наприкінці 2025 року, оскільки у цих вагонів складний процес сертифікації.

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Вартість

Наразі триває робота над розробкою технічних деталей цього проєкту, щоб перший етап стартував до кінця 2024 року. Щойно ця робота завершиться — стане відома фінальна вартість проєкту.

За словами голови Укрзалізниці орієнтовна вартість проєкту становить декілька мільйонів євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Sinteo
Sinteo
4 липня 2024, 15:10
#
А шо там з SUW 2000 трапилося? Це ж було вже.
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