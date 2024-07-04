росія вилетіла з десятки найбільших економік світу

Падіння рубля призвело до того, що росія вибула з десятки найбільших економік світу. Про це свідчать дані Світового банку.

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У 2023 році російська економіка зросла на 3,6% — більше, ніж світова, але через послаблення рубля в доларах її розмір скоротився на 10,8% — з $2,27 до $2,02 трлн.

Унаслідок цього у рейтингу розміру економік росія опустилася з 8 місця на 11, пропустивши вперед Італію, Бразилію та Канаду, хоча їх економіки торік зростали повільніше: 0,9%, 2,9% та 1,1% відповідно.

Схожа ситуація сталася з Японією: через падіння курсу єни вона опустилася на 4 місце, пропустивши на 3 Німеччину.

У перерахунку ВВП на душу населення росія виглядає ще бліднішою. ВВП у 2023 році рф склав $13 817 в порівнянні з $15 445 роком раніше. За цим показником росія опустилася на 86 місце (між Мексикою та Аргентиною).

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Найбільші економіки світу

США та Китай лідирують у рейтингу найбільших економік світу при чому з великим відривом:

Економіка Сполучених Штатів у 2023 році оцінюється у $27,4 трлн.

На другому місці Китай — $17,8 трлн.

Замикає трійку лідерів Німеччина — $4,5 трлн.

Варто зазначити, що Україна знаходиться на 57 місці за величиною валового внутрішнього продукту (ВВП) серед країн світу. Економіку нашої країни оцінили у $178,8 млрд.

На останньому місці рейтингу Тувалу — Тихоокеанська держава у Полінезії. ЇЇ економіка у 2023 році становила $62,3 млн.