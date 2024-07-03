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3 липня 2024, 16:26

росія втратила понад третину експорту алмазів з початку повномасштабного вторгнення

рф два роки поспіль скорочує експорт необроблених алмазів, обсяг експорту за цей час впав більш ніж на третину. Про це повідомляє російський «Коммерсантъ» з посилання на дані Кімберлійського процесу.

рф два роки поспіль скорочує експорт необроблених алмазів, обсяг експорту за цей час впав більш ніж на третину.
Фото: pixabay.com

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За два роки експорт необроблених алмаів з росії знизився на 36% порівняно з довоєнним 2021 роком. У 2023 році загальна вартість експорту алмазів впала на 7,7% порівняно з 2022, до $3,7 млрд.

У перший рік великої війни в Україні показник впав на 24% до 2021, до 36,7 млн карат, тоді як видобуток зріс на 7%, до 41,9 млн карат.

У 2023 році експорт продовжив падати, скоротившись ще на 12%, до 32,4 млн карат. Також впав і видобуток — на 11%, до 37,3 млн карат.

Головний покупець російських алмазів

Повідомляється, що ключовий покупець російських алмазів Індія 2023 року скоротила імпорт на 11%, до 128 млн карат.

Це сталося після того, як у попередні два роки на тлі високого попиту і зростаючих цін огранувальники з Індії імпортували у 2,5 раза більше алмазів, ніж було видобуто у світі.

В повідомленні йдеться, що це призвело до зростання рівня запасів. А подорожчання кредитів, коштом яких фінансується половина всіх закупівель у гранувальному сегменті, повністю з'їло заробіток огранувальників, що і призвело до зниження попиту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
3 липня 2024, 16:49
#
Проблема одна, з Гітлером в 1939му ніхто не торгував, а з кацапами третій рік війни і США, і ЄС, потроху, але торгують, і в розрізі економік США і ЄС «потроху» це на мільярди.
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