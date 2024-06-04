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4 червня 2024, 10:06

Експорт товарів з України в травні скоротився лише на 0,5%

Експорт з України у травні 2024 року склав $3,340 млрд. Фізичні обсяги експорту склали 12,2 млн тон. Не зважаючи на те, що фізичні обсяги були менші на 6,9% у порівнянні з квітнем, вартість експорту є меншою у порівнянні з квітнем лише на 0,5%. Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в фейсбуці.

Експорт з України у травні 2024 року склав $3,340 млрд.
Фото:depositphotos

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За словами Качки, це перш за все пов’язано із тим, що у травні традиційно зменшується експорт зернової продукції минулорічного врожаю. Так у травні цього року маємо експорт кукурудзи на 452 тисячі тон менше, ніж в квітні (3,6 млн тон) та пшениці на 285 тисяч тон менше (1,6 млн тон).

«Натомість маємо істотний приріст експорту металургії: напівфабрикати 184 тисячі тон +40% відсотків у порівнянні до квітня; плоский прокат 117 тисяч тон +17%, труби безшовні 51 тисяча тон +50,2 відсотків», — написав він.

Експорт за видами транспорту

Експорт за видами транспорту відображає загальні тенденції по товарах. Так морським транспортом у травні експортовано 8,5 млн тон, що на 1 млн менше, ніж у квітні. Натомість відновлюється експорт автомобільним транспортом — 896 тисяч тон, на 10,7% більше, ніж у квітні.

До яких країн зріс експорт

Такі ж і географічні тенденції. Експорт до ЄС зростає — 1,867 млрд доларів, +1,7%. При цьому експорт до Польщі зріс на 12% у порівнянні до квітня і склав 365,8 млн доларів.

Натомість експорт до Китаю в травні був на 30% менший, ніж в квітні — 256 млн доларів. Це пояснюється тим, що основним експортним товаром о Китаю є кукурудза. Натомість експорт до Індії зріс на 85% — до 148 млн доларів. Левова частка експорту в цю країну — соняшникова олія.

Експорт цього товару у травні збільшився на 13,7% і склав 714 тисяч тон. Імпорт скоротився на 7 відсотків у порівнянні з квітнем і склав 5,1 млрд доларів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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