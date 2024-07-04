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4 липня 2024, 10:15

Інвестиційний фонд Лугано роздасть криптовалютним стартапам $100 млн

Влада швейцарського Лугано створила інвестиційний пул для стартапів на суму понад 100 млн швейцарських франків ($110,5 млн). Про це пише Сryptonewsland.

Влада швейцарського Лугано створила інвестиційний пул для стартапів на суму понад 100 млн швейцарських франків ($110,5 млн).
Фото:depositphotos

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Що це дасть

Мерія впевнена, що проєкт залучить до міста інвестиції. Місцеві компанії отримають допомогу з інтеграцією платежів у біткоїнах, USDT та токенах LVGA від інвестиційного фонду 3M CHF.

Фонд пообіцяв роздати понад 500 грантів студентам коледжів, щоб ті могли підготуватися до початку кар'єри у галузі блокчейн-технологій. Проєкт став частиною місцевої ініціативи щодо інтеграції біткоїна у фінансову інфраструктуру Лугано та застосування блокчейну у бізнес-проєктах.

Влада міста при співпраці з випускаючою стейблкоїни USDT американською компанією Tether запустила освітній проєкт Plan ₿ Biz School.

Понад 300 експертів та блокчейн-ентузіастів збираються проводити семінари: як за допомогою блокчейну можна покращити діяльність підприємств, як роздрібним продавцям приймати трансакції у криптовалютах та сплачувати біткоїном податки.

Нагадаємо

Держслужби Лугано узаконили платежі до ВТС, USDT та LVGA ще у 2022 році. Тепер ці криптоактиви приймаються більш ніж у 150 торгових точках та на підприємствах.

У грудні мерія Лугано запустила систему сплати податків та муніципальних послуг біткоїнами та USDT за допомогою швейцарської криптоплатформи Bitcoin Suisse.

2022 року в Лугано з'явився «біткоїн-офіс» Сальвадора — країни, яка одна з перших у світі легалізувала платежі в біткоїнах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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