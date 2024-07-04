В червні Україна імпортувала більше електроенергії, ніж за весь 2023 рік

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Імпорт електроенергії

«У червні 2024 року Україна імпортувала 858,4 тис. МВт-год. електроенергії. Це на 6% більше, ніж було закуплено за весь 2023 рік (806,4 тис. МВт-год). Крім того, це найбільший місячний обсяг імпорту за останні 10 років», — ідеться у повідомленні.

Порівняно із попереднім місяцем імпорт зріс майже вдвічі, порівняно із червнем 2023 року (43,7 тис. МВт-год) — зріс майже у 20 разів.

Звідки імпортували

При цьому 42% імпорту (357,1 тис. МВт-год.) у червні 2024 надійшло з Угорщини; по 17% (або по 297 тис. МВт-год.) — зі Словаччини та Румунії; 16% (138,1 тис. МВт-год.) — із Польщі; 8% (66,2 тис. МВт-год.) — із Молдови.

Експорту електроенергії у червні 2024 року не було зовсім.

Аварійна допомога

Українська енергосистема впродовж місяця також залучала аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі протягом п’яти днів (4, 9, 10, 27 та 28 червня), а 2 та 22 червня віддавала надлишки електроенергії через неможливість постачання до внутрішніх споживачів.

Вісім днів червня Україна надавала допомогу Польщі у вигляді термінового прийому надлишків електроенергії, отримавши загалом понад 8 тис. МВт-год. електроенергії.