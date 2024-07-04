В червні Україна імпортувала більше електроенергії, ніж за весь 2023 рік

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 липня 2024, 10:01

В червні Україна імпортувала більше електроенергії, ніж за весь 2023 рік

У червні порівняно з травнем Україна збільшила імпорт електроенергії майже вдвічі — до 858,4 тис. МВт-год. Це на 6% більше порівняно з імпортом за весь 2023 рік. Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

У червні порівняно з травнем Україна збільшила імпорт електроенергії майже вдвічі — до 858,4 тис.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Імпорт електроенергії

«У червні 2024 року Україна імпортувала 858,4 тис. МВт-год. електроенергії. Це на 6% більше, ніж було закуплено за весь 2023 рік (806,4 тис. МВт-год). Крім того, це найбільший місячний обсяг імпорту за останні 10 років», — ідеться у повідомленні.

Порівняно із попереднім місяцем імпорт зріс майже вдвічі, порівняно із червнем 2023 року (43,7 тис. МВт-год) — зріс майже у 20 разів.

Звідки імпортували

При цьому 42% імпорту (357,1 тис. МВт-год.) у червні 2024 надійшло з Угорщини; по 17% (або по 297 тис. МВт-год.) — зі Словаччини та Румунії; 16% (138,1 тис. МВт-год.) — із Польщі; 8% (66,2 тис. МВт-год.) — із Молдови.

Експорту електроенергії у червні 2024 року не було зовсім.

Аварійна допомога

Українська енергосистема впродовж місяця також залучала аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі протягом п’яти днів (4, 9, 10, 27 та 28 червня), а 2 та 22 червня віддавала надлишки електроенергії через неможливість постачання до внутрішніх споживачів.

Вісім днів червня Україна надавала допомогу Польщі у вигляді термінового прийому надлишків електроенергії, отримавши загалом понад 8 тис. МВт-год. електроенергії.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
4 липня 2024, 10:21
#
Ну, дивлячись на кількість і тривалість відключень — це не відчувається, але сподіваюся це дасть якийсь позитивний ефект в найближчому майбутньому.
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 липня 2024, 10:40
#
Який такий позитивний ефект ? Чи може Дніпрогес повстане з руїн ?
+
+15
nitrolog
nitrolog
4 липня 2024, 10:44
#
Якби не імпорт ви би сиділи без світла в 2 рази довше, що значить не відчувається?
+
0
mantis05
mantis05
4 липня 2024, 11:55
#
КМК и интерпайп передаёт тебе привет, потребляя это электричество по внутренним ценам
+
0
preyvanamor
preyvanamor
4 липня 2024, 10:47
#
Третина ГВт з угорщини.
звідки в них стільки електрики на продаж?
+
0
mantis05
mantis05
4 липня 2024, 11:56
#
Как откуда? Дешёвый газ из рабсеи.
+
0
bonv
bonv
4 липня 2024, 11:44
#
Імпортуйте більше…
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 липня 2024, 12:40
#
Пам’ятаєте яким апокаліпсисом вважалася ситуація в 2022? Так от, якщо порівнювати з сьогоденням, то все було загрібісь.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами