Найбільша авіакомпанія Німеччини — компанія Lufthansa купує італійську ITA Airways

Європейська комісія 3 липня схвалила угоду з придбання німецькою Deutsche Lufthansa AG акцій італійської авіакомпанії ITA Airways. Про це повідомляється на сайті ЄК, пише Ліга.

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Деталі

Комісія вирішила, що без об'єднання з Lufthansa перспективи подальшого існування ITA Airways як незалежної авіакомпанії була б дуже невизначеною.

Lufthansa отримала дозвіл на придбання 41% акцій ITA (решта — у Міністерства економіки та фінансів Італії) за 325 млн євро.

Залежно від того, як ITA розвиватиметься у мережі Lufthansa, до 2033 року німці зможуть викупити решту акцій двома траншами по 49% і 10%. У такому разі угода коштуватиме Lufthansa 825 млн євро.

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Щоб не допустити надмірної концентрації через зростання позицій Lufthansa Group, Єврокомісія зобов'язала компанії звільнити для конкурентів 17 слотів в аеропорту Мілан-Лінате (хаб ITA Airways).

Крім того, Lufthansa і ITA мають допомогти конкурентам створити власні рейси на чотирьох трансатлантичних маршрутах: з Риму до Вашингтона, Чикаго, Сан-Франциско та Торонто.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у вересні 2022 року німецький уряд завершив кампанію з порятунку національного авіаперевізника, Lufthansa, продавши всі акції, які йому належали протягом двох років.